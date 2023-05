Liverpool | ora è ufficiale | in quattro lasceranno il club in estate

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Iladesso ufficializza il tutto: bengiocatorila squadra al termine di questa stagione Firmino, Keita, Milner e Oxlade-Chamberlainilal termine della stagione, come confermato dallo stessotramite i propri canali ufficiali. IL COMMENTO – Il quartetto si imbarcherà ciascuno in nuovi capitoli della propria carriera dopo la conclusione della stagione 2022-23, dopo aver aiutato i Reds a raccogliere una serie dei più grandi riconoscimenti del gioco durante i loro anni ad Anfield. Tutti ehanno fatto la loro parte nella squadra di Jürgen Klopp che ha vinto la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo perFIFA nel 2019, prima di diventare la prima squadra del ...

sono pronti ad una nuova avventura lontanto da Anfiled, dal prossimo giugno Firmino, Keita, ..., addio a 4 giocatori: il comunicato Nella nota ufficial delsi legge: "Con la ...Sul podio insieme ad Insigne troviamo l'exXherdan Shaqiri , che percepisce al Chicago Fire 6,8 milioni di euro al terzo posto c'è il 'Chicharito' ex United Javier Hernandez,al Los ...Commenta per primo Il contratto di James Milner con ilscadrà quest'estate e il giocatore se ne andrà. Ci sono stati accostamenti al Brighton , ma il Daily Mailsottolinea che un emozionante ritorno al Leeds non sarebbe del tutto escluso. Lo ...

In casa Liverpool è arrivato il momento degli addii: come comunicato dal club inglese, al termine della stagione e alla scadenza dei rispettivi contratti con i Reds saluteranno Roberto Firmino, Alex O ...