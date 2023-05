Liverpool | aria di addii | Firmino | Keita | Milner e Oxlade-Chamberlain lasceranno a giugno

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il, tramite un comunicato ufficiale, che ha confermato che, a fine stagione, Roberto, Naby, Jamese Alexil club alla scadenza dei loro contratti”. Si tratta di quattro giocatori che hanno scritto la storia recente dei reds, vincendo, con Klopp alla guida, Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club nel 2019, oltre alla Premier League nel 2020, un titolo che ad Anfield aspettavano da 30 anni. Il club ha fatto sapere che, in occasione dell’ultima gara casalinga della stagione in programma sabato, i quattro riceveranno “speciali riconoscimenti”. SportFace.

