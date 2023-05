LIVE – Udine-Cividale | gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come-2 deidideidellaA2di basket. Nellache ha inaugurato la, le due formazioni si sono affrontate senza esclusione di colpi, in un match che ha visto ribaltamenti nel. A spuntarla sono stati gli ospiti, che dopo essere passati in vantaggio nel terzo quarto, sono riusciti ad allungare nell’ultimo parziale, strappando il vantaggio ambientale alla formazione friulana. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 17 maggio sul parquet del Palasport Carnera, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo ...