LIVE Trento-Civitanova | Finale Superlega volley in DIRETTA | gara-5 | chi vince è campione d’Italia!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi5 dellaplayoff didi pallavolo 2022-2023 tra Itas Trentino e Lube. Per la nona volta nella storia del massimo campionato italiano dilo scudetto maschile si assegna in5, una sorta disecca che arriva al termine di una serie emozionante e dispendiosa e che vede in campo a, l’Itas e la Lube. La curiosità è che nelle ultime cinque delle otto finali precedenti concluse a5 in campo c’è sempre stata almeno una frae Lube (prima Macerata e poi) a ...