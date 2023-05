LIVE Trento-Civitanova 2-0 | Finale Superlega volley in DIRETTA | Michieletto trascina Trento nel secondo set | 25-20

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiiiiin 8-6 Primo tempo Podrascanin 7-6 Vimncente Yant da seconda linea dopo una grande difesa di7-5 Diagonale da zona 4 Nikolov 7-4 Diagonale dida zona 4 6-4 Vincente da zona 4 Yant 6-3vincente da zona 4 5-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-3 Murooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiin 3-3 Errore al servizio2-3 Errore al servizio1-2 Muroooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooooo 1-1 La pipe di0-1 Diagonale vincente25-20 Murooooooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!si porta sul ...

LIVE Trento-Civitanova, Finale Superlega volley in DIRETTA: gara-5 decisiva per lo scudetto OA Sport

