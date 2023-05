LIVE – Siviglia-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La, dopo il pareggio acciuffato in extremis nella gara di andata, torna in campo contro ilnel match valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. Il club piemontese, dunque, avrà soltanto la vittoria a disposizione per conquistare la qualificazione in finale, esattamente come gli spagnoli. Nella giornata odierna, mercoledì 17 maggio, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRLA Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 La ...

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League, Mister Allegri presenta la sfida contro ilin conferenza stampa. Al suo fianco Juan Cuadrado. La sfida riparte dal pareggio 1 - 1 dell'andata dell'Allianz Stadium, figlio delle reti di En - Nesyri per gli spagnoli e di Gatti, in ...'Manicomio ed inferno', i bianconeri domani saranno chiamati all'impresa in un clima che si preannuncia bollente. Una coppa che vale molto più delle altre. Non per il titolo che rappresenta, ma per ...Domani sera i bianconeri si giocano una grossa fetta di stagione nella semifinale di ritorno con ilin Europa League. Vincere è la parola d'ordine contro la squadra di Mendilibar dopo l'1 - ...

Siviglia-Juventus, dove vederla in TV su Rai1 o TV8 e streaming: le ... Sport Fanpage

Juventus, i convocati di Allegri per il match contro il Siviglia in Europa League: niente Pogba e Bonucci contro gli spagnoli. Juventus, i convocati per il Siviglia: tutti a disposizione tranne gli in ...Massimiliano Allegri e Juan Cuadrado ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Siviglia. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Inizia a parlare ...