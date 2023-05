LIVE Manchester City-Real Madrid 4-0 | Champions League in DIRETTA | la squadra di Guardiola vola in finale contro l’Inter!

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.52vince dominando su tutta la linea, ladiconquista lal’Inter meritamente. Semiamara per ilche probabilmente segna la fine di una generazione fantastica di giocatori. 93? Finisce la partita,4-0. Sarà-Inter ladi. 92? Gooooooooooooool, Alvarez, diagonale perfetto su assist di Foden,...

In Inghilterra, il match valido per la semifinale di ritorno di Champions traCity e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaIn Inghilterra,City e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno di Champions ...Il tabellino diCity - Real Madrid 3 - 0.23' e 37' Bernardo Silva, 76' autogol MilitaoCITY (4 - 1 - 4 - 1) : Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; ...(REGNO UNITO) -City contro Real Madrid , in palio un posto per la finale Champions in programma ad Istanbul il 10 giugno. Si parte dall' 1 - 1 della gara d'andata (gol di Vinicius e De Bruyne ). Chi ...

Manchester City-Real Madrid 2-0, doppietta di Silva | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

Sarà il Manchester City di Pep Guardiola a sfidare l’Inter di Inzaghi nella finale di Champions League 2022/23 a Istanbul. Grazie al successo per 4-0 sul Real Madrid all'Etihad Stadium dopo l’1-1 dell ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93' Finisce la partita, Manchester City-Real Madrid 4-0. Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League. 92' Gooooooooooooool, Alvarez, diagonale pe ...