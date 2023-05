LIVE Manchester City-Real Madrid 2-0 | Champions League in DIRETTA | Alaba va vicino alla rete su punizione!

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Pressing delche si alza! 52?su punizione impegna Ederson. 50? Giallo per Ruben Dias, fallo su Vinicius JR. 48?che prova il palleggio. 46? Inizia la ripresa! 21.48 Dominio totale deldi Guardiola che vince con merito attraverso due reti di scarto fino a questo momento, Ancelotti dovrà inventarsi qualcosa se vuole arrivare in finale contro l’Inter. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo,2-0. 45? Akanji sfiora il tris con il sinistro. 43? Sinistro di Bernardo Silva, para il portiere del...

In Inghilterra, il match valido per la semifinale di ritorno di Champions traCity e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaIn Inghilterra,City e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno di Champions ...(REGNO UNITO) -City contro Real Madrid , in palio un posto per la finale Champions in programma ad Istanbul il 10 giugno. Si parte dall' 1 - 1 della gara d'andata (gol di Vinicius e De Bruyne ). Chi ...FORMAZIONI UFFICIALICITY - REAL MADRIDCITY (3 - 2 - 4 - 1) - Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

Dopo l'1-1 dell'andata, Manchester City e Real Madrid si giocano il tutto e per tutto per raggiungere l'Inter in finale di Champions League. Ecco come seguire la partita ...