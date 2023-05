LIVE Manchester City-Real Madrid 1-0 | Champions League in DIRETTA | Bernardo Silva sblocca il match!

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Controllo e tiro di Haaland, sfiora il secondo palo. 25?che prova ad alzare il baricentro. 23? Goooooooooooooool,, rete spettacolare del portoghese sul primo palo,1-0. 21? Courtois spettacolare su HAALAND, in tuffo evita la rete. 19?che comincia a far muovere i giocatori della panchina. 17? La squadra di Guardiola continua a cercare la rete perre la partita. 15? Ancora Militao anticipa Haaland prima del colpo di testa decisivo. 13? MIRACOLO di Courtois, ad un metro dalla porta ferma Haaland dopo un colpo di testa. 11? Sinistro di Stones che ...

In Inghilterra, il match valido per la semifinale di ritorno di Champions traCity e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaIn Inghilterra,City e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno di Champions ...FORMAZIONI UFFICIALICITY - REAL MADRIDCITY (3 - 2 - 4 - 1) - Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.REAL MADRID (4 - 3 - 3) : ...

LIVE Manchester City-Real Madrid 1-0 | la diretta La Gazzetta dello Sport

Dopo l'1-1 dell'andata, Manchester City e Real Madrid si giocano il tutto e per tutto per raggiungere l'Inter in finale di Champions League. Ecco come seguire la partita ...Champions 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Manchester City-Real Madrid: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.