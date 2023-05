LIVE Inter-Sampdoria Primavera 1-1 | via! Nessun cambio per Chivu

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è l’incontro valido per la trentaduesima giornata del Campionato1 2022/2023: seguila partita su-News.it con la cronaca testuale aggiornata in diretta, azione per azione. L’Under-19 di Cristiansfida laallenata da Felice Tufano. Si gioca alle ore 18 aello. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.-news.it/giovanili/-campionato--1-segui-la-partita-in-diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO...

Una giornata dove sarà da non perdere la sfida delle ore 21 tra Manchester City e Real Madrid per scoprire chi affronterà l'nella finale di Champions League 2022/2023 a Istanbul. Partiamo dalla ...Mario Fogliamanzillo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Dopo la sfida contro l'di domenica 21 maggio 2023, gli azzurri saranno impegnati allo stadio Dall'Ara sul campo del Bologna il 28 maggio 2023, prima di ospitare nel catino di Fuorigrotta il 4 ...

46' - Duplice fischio di Valerio Vogliacco, finisce qui il primo tempo di Inter-Sampdoria Primavera! Botta e risposta in 3' Ivanovic-Sarr: il parziale all'intervallo a ...39' - Lungo il tocco di ritorno di Owusu per Akinsanmiro, che comunque - impegnandosi - riesce a crossare prima che la palla oltrepassi la linea di fondo. Nessun ...