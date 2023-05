LIVE Giro d’Italia 2023 in DIRETTA | Ackermann beffa Milan al fotofinish | si ritira Geoghegan Hart

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA TAPPA DI DOMANI BRA-RIVOLI TUTTI ITI DELPERCHE’ SI E’TOCADUTI ANCHE THOMAS E ROGLIC 17.12 Ricordiamo che oggi sono caduti in discesa, sull’asfalto viscido, Roglic, Thomas e. Quest’ultimo è stato portato via in ambulanza, abbandonando così la Corsa Rosa. 17.10 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Pascal UAE Team Emirates 5:09:022Jonathan Bahrain – Victorious 0:00 3 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 0:00 4 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 0:005 OLDANI Stefano ...