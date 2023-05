LIVE Giro d’Italia 2023 | Camaiore-Tortona in DIRETTA | si comincia! La corsa perde altri otto corridori

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.00 Ecco chi sono i seial comando: Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla, Filippo Magli, Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty), Alexander Konychev e Veljko Stojnic. Il gruppo ha già abbassato il ritmo e sta dunque concedendo spazio alla fuga. 11.58 I cinque inseguitori raggiungono Rex. Ci sono dunque sei uomini in testa alla. 11.57 Evadono dal gruppocinque. 11.55 Accelerazione del belga Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty). 11.53 Gruppo subito allungatissimo. Diversistanno cercando di evadere. 11.50 COMINCIA UFFICIALMENTE L’UNDICESIMA TAPPA! BUON DIVERTIMENTO! 11.46 ...

COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING UNDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA GIRO D'ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI TV DEL GIRO 2023

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: quattro uomini in fuga sotto la pioggia battente, gruppo a 4'20'' OA Sport

La carovana della corsa è impegnata oggi nella tappa più lunga di questa edizione: da Camaiore a Tortona. Segui tutti gli aggiornamenti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2023 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'undicesima tappa del Giro d'Italia 2023, da Camaiore a ...