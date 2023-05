LIVE Giro d’Italia 2023 | Camaiore-Tortona in DIRETTA | sei corridori in fuga | gruppo a 1’10”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.29 Davide Bais rimane ampiamente al comando della classifica degli scalatori con 104 punti contro i 50 di Pinot. 15.26 Questo il passaggio al GPM: 1 STOJNI? Veljko 9 2 MAGLI Filippo 4 3 SEVILLA Diego Pablo 2 4 CHAMPION Thomas 1 15.22 In difficoltà Kaden Groves in salita: difficilmente farà la volata finale. 15.19 Mancano un paio di chilometri al termine della salita per i battistrada. 15.16 Gap stabile intorno agli 1’45”: iltiene sotto controllo ladi giornata. 15.13 Inora tirano Astana, Movistar e Trek-Segafredo, tre squadre che hanno favoriti per la volata di oggi. 15.10 Foratura per il francese Bidard della AG2R Citroen Team. 15.07 ...

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti in tempo realed'Italia, quello che c'è da sapere Le classifiche dopo la 10tappa Il percorso L'albo d'oro Le maglie e i montepremi La storia... la maggioranza dei fan non sarà in grado di partecipare ai, dal momento che la richiesta ha ... come si può facilmente immaginare, ha ben presto fatto ildel mondo. Ma non finisce qui, ...La seconda edizione targata LEGEmotion Group (società di Giacomelli, Ferri e De Luca), nata ... Inper il centro cittadino anche una parade di dinosauri. Fra gli appuntamenti più seguiti dei ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: quattro uomini in fuga sotto la pioggia battente, gruppo a 4'20'' OA Sport

80' - PALMISANI SALVA SU HASA! Il numero 10 bianconero viene liberato in area di rigore e calcia a giro sul secondo palo, Palmisani è ancora una volta strepitoso distendendosi in controtempo e ...In corso l'11^ tappa del Giro d'Italia da Camaiore a Tortona, la più lunga con i suoi 219 km. Dopo il freddo e la pioggia di ieri, il gruppo trova il sole lungo il percorso: attualmente sette corridor ...