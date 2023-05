LIVE Giro d’Italia 2023 | Camaiore-Tortona in DIRETTA | ritira Geoghegan Hart | tra poco la volata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.51 8 km al traguardo, non belga il belga Rex, sta dando davvero tutto quello che ha. 16.50 Lo sprint odierno mette in palio punti pesantissimi per la maglia ciclamino. Dunque Jonathan Milan si gioca tanto. 16.49 Rex mantiene una decina di secondi di vantaggio sul gruppo. 16.48 10 km all’arrivo. 16.45 Si preparano i treni dei velocisti. 16.42: Foratura per Lorenzo Rota 16.40. Ancora 21? di vantaggio per Rex sul gruppo quando mancano 15 km al traguardo 16.37: Rex si toglie di ruota Stojnic e resta solo al comando ma da dietro rinvengono molto forte 16.33: E’ Bauke Mollema a tirare in gruppo, vantaggio del due di testa scende apiù di 30? 16.30: Movistar e Trek-Segafredo a tirare in testa al plotone ...