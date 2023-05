LIVE Giro d’Italia 2023 | Camaiore-Tortona in DIRETTA | Magli e Konychev nella fuga di sei corridori | 200 km all’arrivo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.20 Ricordiamo chi sono i sei uomini in testa alla corsa: Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Filippo(Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty), Alexandere Veljko Stojnic (Team Corratec – Selle Italia) 12.17 Tra poco ientreranno in Liguria. 12.14 Mancano 200 km. 12.12 Il vantaggio dei fuggitivi si è ora stabilizzato intorno ai 4?. 12.09 Arriva la Trek – Segafredo a tirare in testa al gruppo. 12.06 Tra circa 50 km ci sarà il traguardo volante di Borghetto di Vara. 12.03 Già oltre i due minuti il vantaggio dei fuggitivi. 12.00 Ecco chi sono i sei ...