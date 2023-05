LIVE Giro d’Italia 2023 | Camaiore-Tortona in DIRETTA | Magli e Konychev nella fuga di sei corridori | 180 km all’arrivo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.44 Questi i sei battistrada: Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Filippo(Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty), Alexandere Veljko Stojnic (Team Corratec – Selle Italia). 12.41 180 km. 12.38 Continua a scendere il vantaggio dei fuggitivi. Ora il gruppo si trova a 3’15”. 12.35 Arriva anche un uomo della Bahrain – Victorious nelle prime posizioni del gruppo. 12.32 Foratura per Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), che si ferma per l’assistenza e poi torna subito in gruppo. 12.29 È sceso a 3’43” il vantaggio dei fuggitivi. Il gruppo sta controllando bene la corsa. 12.26 Ora in testa ...