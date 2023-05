LIVE Giro d’Italia 2023 | Camaiore-Tortona in DIRETTA | Magli e Konychev nella fuga di sei corridori | 170 km all’arrivo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.58 Tra poco più di 10 km ci sarà il traguardo volante di Borghetto di Vara. 12.55 Superata da poco la prima ora di corsa. 44,9 km/h la media dei primi sessanta minuti. 12.52 Questi gli attuali leader delle varie classifiche: Classifica generale (a Rosa): Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) Classifica a punti (a Ciclamino): Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) Classifica dei GPM (a Azzurra): Davide Bais (EOLO-Kometa) Classifica giovani (a Bianca): Joao Almeida (UAE Team Emirates) 12.49 Piccolo problema meccanico per Alessandro Verre. Il corridore dell’Arkéa Samsic si fa assistere dall’ammiraglia e poi riparte subito. 12.47 3? ora il ...

... la maggioranza dei fan non sarà in grado di partecipare ai, dal momento che la richiesta ha ... come si può facilmente immaginare, ha ben presto fatto ildel mondo. Ma non finisce qui, ...La seconda edizione targata LEGEmotion Group (società di Giacomelli, Ferri e De Luca), nata ... Inper il centro cittadino anche una parade di dinosauri. Fra gli appuntamenti più seguiti dei ...... Vrec ha deciso di festeggiare con una serie di concerti - festival inper l'Italia in cui ... Aprono ille formazioni toscane Bluegata e Monst. Il calendario completo di tutte le iniziative e ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: quattro uomini in fuga sotto la pioggia battente, gruppo a 4'20'' OA Sport

I ricavi ottenuti dalla pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. Per questo chiediamo il tu ...In un’unica video-interazione tra assicurato e operatore esperto, supportato eventualmente da una terza parte/perito, nel giro di 30 minuti il sinistro viene aperto, gestito e liquidato, riducendo i ...