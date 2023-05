LIVE Djokovic-Rune | ATP Roma 2023 in DIRETTA | iniziato il quarto più atteso

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi comincia con Novak, detentore del titolo, al servizio. 13.10 Percorso dei giocatori sino ai quarti di finale.: 2R Etcheverry 7-6 6-2; 3R Dimitrov 6-3 4-6 6-2; 4R Norrie 6-3 6-4.: 2R Fils 6-3 6-3; 3R Fognini 6-4 6-2; 4R Popyrin 6-4 5-7 6-4. 13.05 Ed entrano finalmente i giocatori, conche esattamente come ieri non era pronto alle 13.00 bensì 5 minuti dopo. 13.02 Giocatori che si fanno attendere sul Centrale. Match che promette spettacolo ed equilibrio tra il numero 1 del mondo e il numero 7 che, in caso di vittoria rimarrebbe stabile, avvicinandosi però a -150 punti circa a Rublev, ieri eliminato in 3 set da Hanfmann. 12.50 Ci siamo quasi, tra poco più di 10 minuti scenderanno in campo Novak ...

... in cui sfidò proprio. L'argentino è in vantaggio nei testa a testa Nei tre turni ... Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà alle 19:00 . Ruud - ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà alle 13:...- Rune: il pronosticosta lentamente ritrovando la sua forma migliore ma è ...SEGUI ILDI- RUNE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Rune scenderanno in campo oggi (mercoledì 17 maggio) . I due giocatori sono pianificati come primo incontro ...

LIVE Djokovic-Rune, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il quarto di finale più atteso OA Sport

Senza più azzurri nel tabellone, iniziano i quarti di finale al Foro Italico: il numero uno del mondo sfida il danese per un posto in semifinale ...Nei quarti di finale dell'ATP di Roma andrà in scena la sfida tra Novak Djokovic ed Holger Rune: info partita e pronostico ...