(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti! Qui potete seguire ladella partita forse più attesa dei quarti didel torneono, quella tra Novake Holger. Partita che è solamente al terzo precedente quest’oggi ma che è già stata unaMasters 1000, quando a Parigi Bercy fu il danese a imporsi per 7-6 al terzo. Primo incontro tra i due sulla terra battuta, il 6 volte campione degli Internazionali d’Italia è il favorito d’obbligo, anche se le incognite in questo torneo sembrano essere più numerose del solito.vanta l’incredibile primato di 17 quarti diconsecutivi in questo torneo, così come le sue ...

LIVE Djokovic-Rune, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il quarto di finale più atteso OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti! Qui potete seguire la Diretta Live della partita forse più attesa dei quarti di finale del torneo romano, quella tra ...Djokovic-Rune è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.