LIVE Djokovic-Rune 2-6 | 5-4 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | partita interrotta | si copre il campo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI giocatori tornano nello spogliatoio, il Centrale viene coperto con il telone., Lahyani dice che è troppo pericoloso giocare con le righe scivolose. 0-30 Altro scambio infinito conche a un ritmo più basso riesce a comandare e a chiudere col dritto! 0-15 Doppio fallo! 5-4 Errore pesantissimo di dritto in uscita dal servizio per il serbo che riconsegna il break. 15-40in affanno gioca un’altra palla corta, comodo arrivache però non chiude e si fa infilare dal pallonetto. 0-40 Scambio da oltre 30 colpi.non aveva chiuso su una smorzata brutta di, lo scambio è ripreso elo vince con una smorzata splendida di ...

Senza più azzurri nel tabellone, con le eliminazioni di Sinner e Musetti, tutti gli occhi sono puntati su Novak, che sfida il danese Holger Rune per conquistare un posto in semifinale. ...... in cui sfidò proprio. L'argentino è in vantaggio nei testa a testa Nei tre turni ... Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà alle 19:00 . Ruud - ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà alle 13:...- Rune: il pronosticosta lentamente ritrovando la sua forma migliore ma è ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti! Qui potete seguire la Diretta Live della partita forse più attesa dei quarti di finale del torneo romano, quella tra ...Senza più azzurri nel tabellone, iniziano i quarti di finale al Foro Italico: il numero uno del mondo sfida il danese per un posto in semifinale