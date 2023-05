L’Inter vola in finale di Champions | con tre ex atalantini in campo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Battendo il Milan nel derby in semidiLeague,si è guadagnata il pass per la finalissima in cui affronterà una tra Manchester City e Real Madrid. Si tratta di un traguardo storico per i nerazzurri, che mancavano all’ultimo atto dal 2010, quando Mourinho portò a Milano la coppa dopo oltre quarant’anni di attesa. Nella sesta finalissima europea nella storia della società nerazzurra c’è anche un po’ di Bergamo, come d’altro canto già quasi sessant’anni fa: nel 1965 inc’erano due icone del mondo del calcio come Giacinto Facchetti e Angelo Domenghini, nati in provincia e cresciuti nelle giovanili orobiche, il primo nella Trevigliese e il secondo nell’Atalanta. Non sono stati gli unici bergamaschi a raggiungere l’ultimo atto della massima competizione europea, basterebbe citare Roberto ...