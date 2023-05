L’immigrazione | l’Europa | gli USA… e un pellegrino a piedi per l’Africa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Cammina da giorni, un personale calvario per portare speranza e aiuto. Leandro Bracco, giornalista ed ex consigliere regionale in Abruzzo, ha deciso ora di dedicare questa fase della sua vita a questa impresa incredibile: attraversaredalla Tanzania al Mozambico passando per il Sud Africa. Per poter realizzare ben otto progetti nei vari stati in cui farà tappa lungo il suo percorso. Per dimostrare che le popolazioni africane, se aiutate nel modo giusto e non semplicemente assistenziale, possono davvero svilupparsi e crescere e non aver più quindi alcuna necessità di migrare nel continente europeo in cerca di fortuna ed a rischio, come sappiamo, della propria stessa vita. E sì perché nel Malawi, ad esempio, la comunità locale ha trovato il modo di utilizzare risorse umane importanti, che altrimenti sarebbero solo state un peso per le ...