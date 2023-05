Lily Rose Depp | la figlia di Johnny Depp fa coming out e si mostra con la fidanzata | chi è la rapper 070 Shake

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Già durante l’ultima settimana della moda parigina erano circolati rumors riguardo il suo orientamento sessuale dopo che era stata vista in atteggiamenti piuttosto intimi con la070. Adesso, a due mesi di distanza, è arrivata la conferma:, ladie Vanessa Paradis, ha una relazione con la cantante. E se in passato l’attrice aveva dichiarato di avere una sessualità fluida e per questo non voleva essere etichettata in nessun modo, adesso ha deciso di fareout con una storia Instagram. Sul suo profilo, la 23enne modellaha postato una storia che la ritrae con Danielle Balbuena, vero nome della25enne, e la ...