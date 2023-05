Lignano | CANTO LIBERO | omaggio a Battisti e Mogol Domenica 27 agosto 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 maggio 2023) A sorpresa viene annunciato oggi l’ultimo grande appuntamento che completa il cartellone di Nottinarena, la rassegna di eventi musicali e teatrali in programma dal 19al 2 settembre all’Arena Alpe Adria diSabbiadoro.27, in occasione dell’anniversario degli 80 anni di Lucio, andrà in scenaalle canzoni di. Biglietti in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 19 maggio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.è un grande spettacolo che celebra il periodo d’oro della storica accoppiata. Sul palco, un ensemble ...