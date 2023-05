Lgbt+ | sui diritti l' Italia è finita dietro all' Ungheria

... che rappresenta il movimento." Lo stesso attaccante del Tolosa, dopo le polemiche che lo hanno investito nelle ultime ore, ha rilasciato queste parolesuoi profili social: "Vorrei ...... la Consulta delle Pari Opportunità annuncia la prossima realizzazione di una panchina arcobaleno, segno tangibile dell'impegno pluriennale del Comune di Saviglianotemi. La panchina ...L'appoggio e la solidarietà nei confronti di Michele sono stati numerosisocial network, ... apertamente ostili nei confronti delle persone, costituiscano una minaccia per la sicurezza e ...

Parlamento Ue: "Sui diritti gay l'Italia è come l'Uganda" EuropaToday

Con buona pace per Salvini e pe la Meloni, pare alquanto evidente che ci sia un motivo se l’Europa intera ha condannato l'Italia per la retorica anti-lgbt promossa da una certa destra.Dichiarazioni che Pratelli definisce "grottesche, che hanno a che fare con i fantasmi di Fratelli d'Italia ma sicuramente non con le azioni di Roma Capitale ...