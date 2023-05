Lezione di calcio | Manchester City | vendetta e Inter in finale Real Madrid annientato | Ancelotti rischia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Esiste la partita perfetta? Stasera ce lo dimostra il, che con novanta minuti distellare e totale spazza via ile raggiunge l’ina Istanbul. I nerazzurri non sapevano chi sperare di ritrovarsi come rivale nell’atto conclusivo, e sarebbe forse meglio che Inzaghi e i suoi giocatori non abbiano visto la partita di stasera: ma la sfida agli alieni ammirati oggi è ancor più stimolante e l’impresa sempre più ardua ma al contempo epocale e storica. Si tratta di unaper i Cizitens e per Guardiola a un anno di distanza dalla clamorosa rimonta subita nel recupero da Benzema: una ferita che ha fatto malissimo e che ha portato il tecnico catalano a voler lavorare ancor più duramente per dimostrare di poter ...