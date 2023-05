L’ex suor Cristina cede alle lusinghe del bikini… o quasi | “Voglio liberarmi dei pregiudizi che mi porto dietro”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo l’abito religioso,punta a spogliarsi dei giudizi e deiche hanno accompagnato il suo addio alla vita religiosa. Così, all’Isola dei famosiorsolinaScuccia opta per la svolta personale. E decisa a superare i limiti che si era auto-imposta alla vigilia del reality di sopravvivenza, sceglie di mettersi alla prova e – a dispetto di quanto sostenuto prima della partenza per l’Honduras –del costume a due pezzi. O meglio: opta per il mezzo bikini sfoggiando un top rosa, corredato da semplici pantaloncini. «Sto cercando disovrastrutture che mida tempo», ha spiegato la ...

Dopo The Voice,Cristina pareva essere tornata ai voti, ...Ha sorpreso comunque molto la conferma della sua partecipazione a'... [...] Nel corso delle settimanesuora sembra aver raggiunto ...Oggi, dopo ventisette giorni di fame, intemperie e mosquitos,Cristina ha sfoggiato per la prima volta dal suo approdo in Honduras un bikini. La siciliana non ha ancora rinunciato al ...... Daniela Nigro, all'evento ospitato nella Sala dell'Fornace ... La cooperazione " ha sottolineato'assessore Nigro - è ciò che deve ...molto apprezzati gli interventi dal pubblico da parte di...