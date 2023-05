FOTOTIPO 1 - Protezione molto alta SPF 50+ Pelle chiarissima, occhi chiari,, capelli ... In casiquesto è sufficiente una crema solare SPF 10 o 15 per difendere la pelle dai raggi UV. ...e melasma Le macchie solari non sono tutte uguali: possono essere puntiformi e ... dai disequilibri ormonali , allo stress fino ad arrivare all'assunzione di alcuni farmacila pillola ...... A dimostrare la sua naturalezza ci pensano anche le sue, segno caratteristico della sua ... è apparsa in vari spot pubblicitari (Kimbo Caffè, ne è un esempio), e ha anche lavorato...

Lentiggini, come valorizzarle con makeup e skincare Elle

Giovedì il 'cantante errante' presenterà la sua raccolta di poesie "Le palpebre sensibili. Canti di viaggi, vergini e lentiggini". Tra musica, viaggi e versi, si potrà seguire la diretta dai canali so ...Siamo nel pieno della primavera e, come tutti, stiamo iniziando a sognare lunghi pomeriggi in spiaggia e bagni interminabili tra le onde del mare. La stagione più divertente dell'anno si avvicina rapi ...