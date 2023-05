L' Emilia-Romagna allagata | È un altro terremoto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il secondo giorno di pioggia sull'porta con sé morti e alcuni dispersi. Nella notte sono stati trovati i corpi di un uomo a Forlì e di unuomo a Cesena, una terza persona senza vita è stata ritrovata sulla spiaggia di Cesenatico nella mattinata di mercoledì. In provincia di Ravenna è stato poi ritrovato il corpo di una quarta persona, all’interno di un’auto sommersa tra Solarolo e Castel Bolognese. Ma il bilancio è in costante aggiornamento. La zona più colpita è la provincia di Forlì-Cesena, ma evacuazioni e disagi si registrano anche tra Ravenna, Rimini e Bologna. Le persone evacuate sono circa 10 mila, secondo il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Per molti territori l'allerta rossa è confermata anche oggi e anche nelle Marche, dove le piogge sono state meno intense, l'attenzione resta alta. ...

...del momento I super umani sono al centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'alluvione insi ...Ciriani è intervenuto in sostituzione del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, impegnato sul fronte dell'emergenza maltempo in...del momento I super umani sono al centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'alluvione insi ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Il messaggio social della cantante per esprimere vicinanza e preoccupazione per le persone della sua terra coinvolte nel disastro ...L'appuntamento di Imola, dove tra il 19 e il 21 maggio si sarebbe dovuto svolgere il Gran Premio Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, è stato cancellato a causa delle avverse condizion ...