L' Emilia-Romagna allagata | È un altro terremoto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il secondo giorno di pioggia sull'porta con sé morti e alcuni dispersi. Nella notte sono stati trovati i corpi di un uomo a Forlì e di unuomo a Cesena, una terza persona senza vita è stata ritrovata sulla spiaggia di Cesenatico nella mattinata di mercoledì. In provincia di Ravenna è stato poi ritrovato il corpo di una quarta persona, all’interno di un’auto sommersa tra Solarolo e Castel Bolognese. Ma il bilancio è in costante aggiornamento. La zona più colpita è la provincia di Forlì-Cesena, ma evacuazioni e disagi si registrano anche tra Ravenna, Rimini e Bologna. Le persone evacuate sono circa 10 mila, secondo il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Per molti territori l'allerta rossa è confermata anche oggi e anche nelle Marche, dove le piogge sono state meno intense, l'attenzione resta alta. ...