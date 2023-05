Lecce | si ferma Hjulmand | le sue condizioni

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lefisiche di Morten, centrocampista e capitano del. Tutti i dettagli sul danese Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalsul proprio sito sullefisiche di Morten. COMUNICATO – L’Unione Sportivacomunica che dai primi esami strumentali effettuati dal calciatore Morten, che hanno interessato il muscolo adduttore lungo della coscia destra, si evince una lieve elongazione dello stesso che al momento non presenta raccolte fluidi di tipo ematico. Seguiranno a distanza ulteriori accertamenti.

Morten Hjulmand si ferma e tiene in ansia il Lecce nei giorni che portano alla sfida - salvezza contro lo Spezia. Ieri mattina il capitano appena ha accusato una fitta alla coscia destra si è fermato ed ha abbandonato l'allenamento. Il centrocampista danese, si è infortunato ieri nel corso dell'allenamento.

Allarme Hjulmand in casa Lecce, che si prepara allo scontro salvezza di domenica prossima contro lo Spezia. Ieri il capitano giallorosso, nel corso della seduta di allenamento, si è fermato dopo aver ...Morten Hjulmand si ferma e tiene in ansia il Lecce nei giorni che portano alla sfida-salvezza contro lo Spezia. Ieri mattina il capitano appena ha accusato una fitta alla coscia destra si è fermato ed ...