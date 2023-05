Leao per il futuro | il Milan riparte da lui Poi nuovi arrivi e rinforzi in panchina

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo il 2 - 0 subito nel derby d'andata, ilperde ancora 1 - 0 e saluta la Champions in semifinale. Durissime le parole di Maldini nel post ...

E' l'Inter la prima finalista di questa Champions League 2023,la sesta volta nella sua storia . 180 minuti giocati da grande, contro un Milan chiamato in ... il diagonale del recuperato Rafa, ...Dopo il 2 - 0 subito nel derby d'andata, il Milan perde ancora 1 - 0 e saluta la Champions in semifinale. Durissime le parole di Maldini nel post ...In realtà l'ha già ribaltata con il bigliettoIstanbul Simone Inzaghi : iper criticatoil ...disinnescato e un altro scacco a Pioli: così Inzaghi va a Istanbul L'Inter può giocarsi due ...

Inter-Milan al derby finale: psicologia Inzaghi, fattore Leao per Pioli Corriere dello Sport

Ha l’occasione di cambiare la storia dell’euroderby (11’ pt) ma calcia in modo maldestro un rigore in movimento favorendo la parata di Onana: errore gravissimo. Si accende in una sola occasione ...E' la sesta volta nella sua storia. Appuntamento a Istanbul il 10 giugno. Stasera si saprà quale sarà la squadra rivale ...