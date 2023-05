Le vittime dei preti pedofili scrivono al Papa | “A ogni insabbiamento le ferite risanguinano”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Città del vaticano – Un gruppo didi abusi sessuali dell’Arcidiocesi di Monaco ha consegnato al, al termine dell’udienza generale di oggi, una lettera. Giunti a Roma in bici, si tratta di quindici persone, il più anziano dei quali ha 80 anni. “Donne e uomini dell’arcidiocesi di Monaco, persone con storie di vita diverse, si sono riuniti e si stanno recando da Lei a Roma. Ciò che li accomuna è la terribile esperienza di abusi subiti da bambini e giovani per mano di sacerdoti, religiosi e religiose. Uomini e donne al servizio della Chiesa hanno inflitto gravi violenze fisiche, sessuali e psicologiche alle persone affidate alle loro cure, spesso ferendo profondamente e distruggendo anche l’anima dei giovani. Il messaggio del Vangelo è stato pervertito dagli autori e dalle autrici dei reati. Lesoffrono ancora oggi le ...

