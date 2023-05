Le spie dell’auto | occhio ad una in particolare | potresti fare un incidente mortale

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Attenzione alle, si potrebbe mettere a repentaglio la propria vita per una mancata conoscenza del significato. Quando si accende una spia in auto è bene indagare subito sul significato anche in assenza di segnali preoccupanti. Attenzione all’accensione delle– Grantennistoscana.itL’auto è il mezzo più utilizzato dalle persone per gli spostamenti. Le strade delle città sono percorse ogni giorno da migliaia di veicoli che sfrecciano verso una meta precisa. Per essere certi di arrivare a destinazione è bene prestare molta attenzione quando si è alla guida. La velocità, i segnali stradali, i pedoni, le rotonde, servono mille occhi per poter evitare pericoli e non diventare un pericolo per sé stessi e per gli altri. Occorre controllare, poi, non solo le strade ma anche l’interno dell’abitacolo. ...