Le scuole italiane hanno un enorme problema di connettività

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) C’è un aspetto fondamentale nel processo di digitalizzazione della Scuola che ha origine molto più lontane rispetto al (recente) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Parliamo della, caratteristica ineludibile affinché gli strumenti digitali possano operare correttamente e velocemente all’interno degli istituti. Secondo le indicazioni dell’Unione Europea, tutti gli Stati membri dovevano «disporre di una connessione a banda larga ad alta velocità entro il 2025». La situazione in Italia, però, non è in linea con quell’obiettivo e questa condizione non fa altro che rallentare questo processo. Ma il nostro Paese non è l’unico a essere in ritardo LEGGI ANCHE > Cos’è il Pirls 2021 e perché è importante per capire il rapporto Scuola-digitale I fondi stanziati dall’Italia anche per lanellefanno ...