Le lacrime di Johnny Depp | standing ovation a Cannes 2023 Tutto perdonato? Non proprio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Buon la prima. Folla e applausi per, che ha aperto il Festival di. Per lui e il film Jeanne Du Barry, 7 minuti di, con l’attore che arrivato a emozionarsi fino alle. Cosa succede ora alla sua carriera? Scopriamolo (foto Ap) Si è commosso fino alle. Un evento per uno che – vuoi per carattere o timidezza o menefreghismo – non si emoziona mai quando è in mezzo alla folla. Eppure ieri sera qualcosa è cambiato su quel red carpet. Perché nella serata inaugurale del Festival diinaugurava la seconda parte della sua vita artistica. E le urla della folla, che lo acclamavano, lo chiamavano, lo esaltavano , hanno ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloDepp ha trattenuto a stento lequando il pubblico della 76ª edizione del Festival di Cannes ( LO SPECIALE ) è esploso in 7 minuti di standing ovation per celebrare il suo ritorno sullo ......Depp e il resto del cast della pellicola hanno ricevuto una standing ovation di 7 minuti. L'attore è apparso visibilmente commosso ed è riuscito a stento a trattenere le. La rinascita ......a stento è riuscito a trattenere le. Tutti i look del Festival di Cannes 2023 guarda le foto Leggi anche › Festival di Cannes 2023: si comincia (con Jeanne du Barry, il film con...

Johnny Depp in lacrime a Cannes ma non commuove i sostenitori ... Fanpage.it

Lacrime e applausi per Johnny Depp a Cannes 2023. Per lui e il film Jeanne Du Barry, 7 minuti di standing ovation. Cosa succede ora alla sua carriera Scopriamolo ...Johnny Depp fa il suo ritorno su un red carpet come attore protagonista del film Jeanne du Barry – La favorita del re ...