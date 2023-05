Le elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) C’è una data per le prossime. Secondo una lettera della ministra svedese agli Affari europei alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, visionata da diverse testate tra cui Euractiv e Politico, si voterà tra il 6 e il 9. Poi è arrivata la conferma, con questo tweet. #COREPERII The EU Ambassadors just approved setting 6 to 9 Juneas the dates for the next European Parliament elections. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) May 17, 2023 La presidente dell’Europarlamento aveva proposto un periodo diverso, tra il 23 e il 26 maggio, ma gli Stati membri non hanno assunto una posizione univoca a riguardo. Pertanto da Stoccolma, che detiene la presidenza di turno dell’Ue, è arrivata l’indicazione: in assenza di una decisione unanime del ...