Le elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024

(Di mercoledì 17 maggio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Le prossimeper il Parlamento Europeo sitra il 6 e il 9. Lo hanno confermato gli ambasciatori dell'Unione Europea.“L'Unione europea non è perfetta, è in costante evoluzione. Il mondo cambia e noi dobbiamo tenere il passo. Abbiamo anche bisogno di riforme. Non dobbiamo temere i cambiamenti, ma accoglierli e continuare a restare in ascolto, a dare chiarimenti e a mantenere gli impegni – afferma in una nota la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola -. Alle prossime, non restate a guardare. Partecipate al più grande esercizio democratico d'Europa. Non lasciate che qualcun altro scelga per voi. Votate”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).