Le 10 regole della Dieta Fast & Easy | la nutrizionista | “Meno si mangia e più si fa fatica a dimagrire | ecco perché è inutile mettersi a stecchetto”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’estate, che i meteorologi preannunciano tra le più torride di sempre, si avvicina a grandi falcate e non vi sentite pronti per affrontare la prova costume? Non siete certo i soli. Secondo un’analisi diffusa da Coldiretti sugli ultimi dati Istat, quasi un italiano su due (44,5%) oggi non supererebbe quell’esame. Colpasedentarietà e dell’alimentazione sbagliata, cause di sovrappeso e obesità per circa 25 milioni di persone in Italia. Se la teoria la sappiamo tutti – bisogna seguire uno stile di vita sano e mantenerlo nel tempo – l’arrivobella stagione suggerisce ogni volta un imperativo: dobbiamo rimetterci in forma, e dobbiamo farlo adesso. “Rimediare è certamente possibile, e i risultati possono essere ottenuti da subito” dice laDaniela Mascia, in questi giorni in libreria con La...