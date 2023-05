Lazio | Sarri fa le sue richieste | cosa vuole per restare l’anno prossimo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Mauriziofa le sueallaper la permanenza in panchina: eccoil tecnico dalla società Nella giornata di ieri, a Formello, cè stato anche un rapido incontro a pranzo tra Maurizioe Claudio Lotito. Stando a quanto scrive Il Messaggero, il tecnico avrebbe ribadito al presidente le sueperin panchina. Il tecnico si aspetta che il presidente gli conceda carta bianca come promesso sposando definitivamente le sue idee, mentre dall’altra parte siattendere la certezza di partecipare alla prossima Champions League per fare questo passo.

Nonostante il pareggio contro il Lecce, ladipuò stare relativamente tranquilla: una vittoria contro l'Udinese, nel posticipo di domenica, potrebbe portarle perfino la matematica in caso ...E Maresca , contestatissimo daper i pasticci in- Lecce Spedito in serie B: dirigerà Palermo - Brescia, sfida decisiva per i playoff dei rosanero e per la permanenza nella categoria dei ...L'altra ipotesi, ad oggi, vedrebbein rossonero. In caso in cui lanon riuscisse ad operare al meglio sul mercato per garantire un buon torneo in Europa, il tecnico della squadra di ...

Per rivestire il giallorosso, dunque, Wijnaldum dovrebbe rinunciare a più di metà dello stipendio. Lazio, Sarri vuole tre giovani I biancocelesti sono molto vicini a un grande traguardo, la ...Contro la Lazio il club friulano indossera la divisa che aderisca alla campagna della Serie A A+LOVE contro l'omofobia ...