Lazio | Pedro studia l’addio | spunta una nuova tentazione

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In casaè ancora in dubbio il futuro dello spagnolo. L’attaccante è in scadenza di contratto e dalla Spagna...

La Champions come ultimo regalo prima dei saluti Sì, può essere questo l'epilogo della storia trae la, iniziata nell'estate del 2021 e destinata a finire al termine di questa stagione se non ci sarà un rinnovo contrattuale. IN BILICO Sembrava scontato, anche se in effetti, ...A cinque giorni dalla trasferta in Friuli c'è già la certezza che in centrocampista dellanon ... Contro il Lecce inveceha dato segni di ripresa e potrebbe essere preferito lui all'ex ...Commenta per primo Aleggiano grandi dubbi sul futuro dicon la. Il contratto scadrà a giugno e anche se sia Sarri , sia Lotito vorrebbero prolungare di un altro anno la permanenza a Formello dell'esterno offensivo, la scelta definitiva ...

Pedro, il rinnovo si allontana. La Lazio cerca esterni giovani La Gazzetta dello Sport

Per il centrocampista Sergej Milinkovic Savic sembra giunta al capolinea l'avvenura nella capitale, durata ben otto anni ...In estate, lo spagnolo dovrebbe lasciare la Capitale. Il club biancoceleste, a meno di altri scenari, non rinnoverà il contratto all'ex Roma Dopo quasi ...