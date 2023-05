L’avvocata influencer Demichelis dopo la sospensione dall’Ordine | «Se fossi stata brutta e grassa non sarebbe successo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «Quelle foto non le cancello, Rifarei tutto quanto, ormai è una questione di principio e una battaglia per la libertà di espressione. La verità è che se, con la cellulite, nontutto questo caos, niente». Sono le parole di Alessandra, l’avvocato 34enne di Torino ed ex concorrente di Pechino Express, a seguito della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina dell’Ordine degli avvocati di Torino di sospenderla dalla professione per 15 mesi.e una sua collega avevano aperto la pagina Instagram “Dc Legalshow”, in cui raccontavano «per raccontare la vita di un avvocato», tra foto in location di lusso, aperitivi fashion e foto vagamente osé. L’onore e il decoro della professione ...