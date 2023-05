ha fatto riferimento in particolare alla fornitura di sistemi missilistici a lunga gittata da parte della Gran Bretagna a Kiev e al dibattito in corso tra i Paesi Nato sulla possibile ...I Paesi occidentali vogliono continuare il conflitto in Ucraina e stanno attuando quella che ora si chiama escalation . Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei, in un'intervista alla televisione Zargrad ripresa dall'agenzia Ria Novosti. Ma se continuano ad elevare il livello dello scontro devono aspettarsi probabilmente una reazione corrispondente, ...Ma ebbe dal ministro degli esteri russo Sergejla risposta che "per il momento ciò non era ... non più con l'solidale con Kyiv, ma con il resto del mondo, con l'America latina, con l'...

Lavrov, 'Occidente prosegue escalation, si aspetti reazione' - Europa Agenzia ANSA

I Paesi occidentali "vogliono continuare il conflitto" in Ucraina e stanno "attuando quella che ora si chiama escalation". (ANSA) ...Un funzionario americano alla Cnn ha dichiarato che il sistema antimissilistico americano è stato danneggiato da un attacco di Mosca. Nicholas Maime, un soldato in pensione delle forze speciali dell’e ...