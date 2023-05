Lavrov | ' Kiev sarà abbandonata dagli alleati come l' Afghanistan e allora la guerra finirà'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il ministro degli Esteri russo Sergeiha affermato che lain Ucraina potrebbe finire a causa dell'abbandono da parte degli Stati Uniti dei suoiaveva già fatto in ...

... ha aggiunto. "Gli analisti politici scrivono molto su questo. Prevedono che tutto questo continuerà finché gli americani ne avranno bisogno. Queste persone (il governo di) saranno al ...... ha aggiunto. "Gli analisti politici scrivono molto su questo. Prevedono che tutto questo continuerà finché gli americani ne avranno bisogno. Queste persone (il governo di) saranno al ...... ha detto. "Gli scienziati politici scrivono molto su questo. Prevedono che tutto questo continuerà finché gli americani ne avranno bisogno. Queste persone (il governo di, ndr) saranno al ...

Kiev: 200mila vittime russe da inizio guerra. Domani scade accordo sul grano, manca intesa con Mosca - Filorussi: 1 morto e 4 feriti per bombe ucraine su Donetsk - Filorussi: 1 morto e 4 feriti per bombe ucraine su Donetsk RaiNews

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la guerra in Ucraina potrebbe finire a causa dell'abbandono da parte degli Stati Uniti dei suoi alleati, come aveva già fatto in Afghanist ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...