Lavoro | arriva la piattaforma contro il mismatch tra domanda e offerta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca die rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione ello dell’Assegno di inclusione. Con questo obiettivo, con il decreto-legge 4 maggio 2023, è stato istituito presso il ministero dele delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall’INPS. Il Sistema informativo consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e delche concorrono al contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle ...