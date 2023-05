L’Autonomia spacca il Paese Il Senato boccia il decreto Calderoli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Sesi blocca, lascio la politica. Per davvero, non come Renzi”. Con queste parole il ministro leghista Robertosoltanto lunedì, in un’intervista a Repubblica, ostentava sicurezza per una riforma che nel Carroccio attendono da secoli. Eppure dopo appena 24 ore c’è da chiedersi se ripeterebbe questa frase, la quale ha scatenato un mare di meme sul web e anche la risposta divertita del Movimento 5 Stelle secondo cui “allora è un motivo in più per far saltaredifferenziata”, visto che a ritenerla sgangherata non è qualche prezzolato giornalista e nemmeno un politico dell’opposizione ma il Servizio del Bilancio del. Il Servizio del Bilancio delha passato al setaccio il disegno di legge sulrilevando alcune criticità Secondo il ...