Lautaro Martinez | toro scatenato quando vede rossonero | dato pazzesco

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilsi scatenarosso(nero). A confermarlo è undi questa stagione, prendendo in considerazione i cinque derby giocati tra Inter e Milan.– Con il suo gol al 74’ di Inter-Milan, semifinale di ritorno della UEFA Champions League,ha dimostrato ancora una volta di scatenarsii rossoneri. Unin particolare certifica la sua vena realizzativa contro la squadra di Stefano Pioli: nei cinque derby giocati in stagione contro i rossoneri, infatti,ha messo a segno tre gol in tre gare diverse. Uno in Supercoppa ...

Commenta per primoè a un passo da una stagione storica che lo metterebbe in un circolo molto ristretto. L'attaccante dell'Inter è infatti campione del mondo in carica, dopo che con Messi e compagni ha ...Osimhen dopo la festa per lo scudetto è impegnato nello sprint per vincere il titolo di capocannoniere del campionato, classifica che guida attualmente con 23 gol, tre in più diche ..., attaccante argentino dell'Inter e della nazionale argentina, è uno dei centroavanti più forti della serie A L'articolo Chi è, "El Toro" argentino dell'Inter: ...

Agustina Gandolfo incinta allo stadio: la moglie “segreta” di Lautaro Martinez è da Champions DiLei

Lautaro Martinez è a un passo da una stagione storica che lo metterebbe in un circolo molto ristretto. L’attaccante dell’Inter è infatti campione del mondo in carica, dopo che con Messi e compagni ha ...L'Inter è già proiettata verso la finale di Champions League di Istanbul, allo Stadio Ataturk, del prossimo 10 giugno. Il gol di Lautaro Martinez nella semifinale di ritorno di ieri ha definitivamente ...