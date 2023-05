Lautaro Martinez si esalta quando vede rossonero | adesso -1 ovunque

(Di mercoledì 17 maggio 2023)segna il gol che decide Inter-Milan (1-0) e che vale la finale di Champions League. L’argentino si porta a un solo passo da un (doppio) record. TORO INFUOCATO –non era stato uno dei protagonisti principali nella semifinale di andata tra Inter e Milan. Oggi invece, com’è giusto che sia, la copertina è tutta sua. Perché è lui, da capitano, a segnare il gol che abbatte i rossoneri. E che riporta l’Inter in finale di Champions League, tredici anni dopo l’ultima volta. Confermandosi, ancora una volta, l’uomo dei derby. NON C’È DUE SENZA TRE – Con il micidiale sinistro di ieri sera,firma il terzo gol in cinque derby stagionali. Perché il suo segno era già arrivato in Supercoppa Italiana, con lo splendido tocco di esterno che suggella il 3-0 finale. E poi nel ...

... il Milan è stato spazzato via in semifinale senza mai soffrire nel doppio confronto (2 - 0 con gol di Dzeko - Mkhitaryan e 1 - 0 nel segno del Toro), in campionato ormai è ...1 Non ha segnato ma ha fornito l'assist decisivo al suo partner in crime,. Romelu Lukaku è stato protagonista della vittoria dell'Inter sul Milan nella semifinale di ritorno di Champions League . Al fischio finale, il belga si è fermato a parlare con i ...Inter - Milan, derby milanese di ritorno, vinto ancora dai nerazzurri - stavolta per uno a zero grazie al gol di- sancisce la qualificazione alla finale di Champions League della ...

Inter in finale di Champions: Lautaro stende il Milan Liberoquotidiano.it

Inter, Lukaku: 'Non avevamo capito la gravità dell'infortunio. La svolta quando Inzaghi ci ha detto di fare come con Conte' ...È Lautaro Martinez il migliore in campo in Inter-Milan secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7,5 per l’attaccante argentino, ecco il giudizio della rosea: “La potenza con cui scarica in porta il sinis ...