Laura Pausini compie 49 anni e festeggia | «Auguri a me!»

: 'Sono molto in ansia' La 'sua' è sott'acqua e piange vittime e danni immensi: , cresciuta a Solarolo, nella 'bassa' faentina (Ravenna) allagata dalle acque del fiume Senio, scrive un ...Cosìsul suo account Twitter.Allerta massima delle istituzioni : è quel che chiede, che non nasconde la sua preoccupazione per l'emergenza maltempo che sta colpendo la sua regione, l'Emilia Romagna. 'Questa mattina - scrive la famosa cantante - mi sono svegliata con ...

Maltempo in Emilia Romagna. Sale il numero delle vittime e dei danni causati dalla recente alluvione. Il colpevole Un Ciclone Mediterraneo che ha innescato precipitazioni ...L’ondata di maltempo che ha interessato la Calabria nelle ultime ore sta provocando apprensione per il livello di alcuni fiumi e torrenti, sia sulla fascia ionica che tirrenica. La Protezione… Leggi ...