Latina | tentano di uccidere due uomini con mazze da baseball | beccati dopo un mese

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– Gli agenti del Commissariato di Cisterna dihanno eseguito le Ordinanze Cautelari nei confronti di due cittadini di Cori emesse dall’Ufficio G.I.P. della Procura di. A seguito delle indagini condotte dagli investigatori del Commissariato i due sono stati individuati quali presunti autori di tentato omicidio nei confronti di altri due soggetti, anch’essi di Cori, avvenuto nel pomeriggio del 17 aprile 2023. Nella circostanza i due aggressori si erano presentati a casa delle vittime armati didacon le quali li avevano percossi violentemente, tanto che una delle due parti offese aveva riportato gravi ferite al capo, con copiosa fuoriuscita di sangue, e per tale motivo trasportato in codice rosso tramite 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti ...

Al termine dell'attività d'indagine, la Procura di Latina richiedeva al competente Ufficio G.I.P., l'emissione delle Misure oggi eseguite, in ordine al reato di tentato omicidio.